1 Bei der Unfallaufnahme kam es zu einem weiteren Zusammenstoß. Symbolbild. Foto: dpa

Ein Schwerverletzter, eine Leichtverletzte und insgesamt rund 20.000 Euro Blechschaden sind die Bilanz von zwei Unfällen, die am Donnerstagabend auf der B 523 im Bereich der Abfahrt der Autobahn 81 passiert sind.















Tuningen - Gegen 19 Uhr war ein 65-jähriger Mercedes Vito Fahrer auf der A 81 in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs gewesen, bevor er die Autobahn an der Abfahrt Tuningen verließ. An der Einmündung der B 523 bog er nach links in Richtung Tuttlingen ab. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer in Richtung Schwenningen fahrenden 24-jährigen Skoda Fabia Fahrerin. Beim Zusammenstoß erlitt der 65-Jährige schwere Verletzungen, weshalb ihn ein Rettungswagen in eine Unfallklinik brachte. Die Skado-Fahrerin kam mit leichteren Verletzungen ebenfalls in ein Krankenhaus.

Gegen 20.30 Uhr kam es an gleicher Stelle zu einem weiteren Unfall. Während Polizeibeamte noch mit der Aufnahme des ersten Unfalls beschäftigt waren, näherte sich auf der B 523 aus Richtung Tuttlingen ein 58-Jähriger mit einem Audi A4. Der Mann erkannte die abgesicherte Unfallstelle erst spät und reagierte mit einer heftigen Bremsung. Ein ihm nach fahrender 27-Jähriger in einem BMW konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf den BMW auf. Beide Insassen blieben hier unverletzt.