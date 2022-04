Motorradfahrer stirbt an Ostermontag noch am Unfallort

1 Die Sozia des verstorbenen Motorradfahrers musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Sie wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt. (Symbolbild) Foto: Heidepriem

Bei einem Unfall am Montagabend auf der L 109 bei Schonach ist ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Seine Sozia ist mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden.















Schonach - Ein 24-Jähriger war in einer Gruppe Motorradfahrer auf der L 109 von Schonach in Richtung Oberprechtal unterwegs. Kurz nach dem Ortsende kam er mit seiner BMW-S1000R in einer langgezogenen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn, wo er frontal mit einem entgegenkommenden Ford Kuga eines 80-Jährigen zusammenstieß. Dabei erlitt der junge Mann schwerste Verletzungen, denen er noch an der Unfallstelle erlag.

Seine 28-jährige Sozia erlitt schwerste, lebensgefährliche Verletzungen. Sie kam nach medizinischer Erstversorgung an der Unfallstelle mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Im Ford erlitten der Fahrer und eine 81-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen. Den Schaden an den beiden Fahrzeugen schätzte die Polizei auf insgesamt rund 25.000 Euro.