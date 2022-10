1 Sämtliche Briefe und Pakete aus dem Transporter wurden später in ein anderes Fahrzeug des Unternehmens umgeladen. Symbolfoto. Foto: Jens Kalaene/dpa

Die Polizei ermittelt gegen den 47-jährigen Fahrer eines Paketdienstes, nachdem dieser am Freitagnachmittag einen Unfall verursacht hat. Er und seine Beifahrerin konnten sich verletzt aus dem umgekippten Lieferwagen befreien. Die K6921 musste bis etwa 18.50 Uhr zeitweise voll gesperrt werden.















Rottenburg - Der 47-Jährige fuhr mit seinem Renault Master gegen 17 Uhr von Neustetten-Remmingsheim in Richtung Rottenburg. In einer Linkskurve kam er zunächst nach rechts in den Grünstreifen und überfuhr einen Leitpfosten, bevor er beim Gegenlenken seinen Transporter übersteuerte und nach links von der Fahrbahn abkam. Hierbei stieß er mit voller Wucht gegen einen Erdwall, sodass der Transporter auf die Seite kippte.

Sowohl der 47-Jährige als auch seine 40-jährige Beifahrerin konnten sich leicht verletzt aus dem auf der Beifahrerseite liegenden Fahrzeug befreien. Beide mussten in eine Klinik gebracht werden.

Die Feuerwehr Rottenburg kam mit 15 Einsatzkräften zur Unfallstelle, da die Gefahr bestand, dass auslaufende Betriebsflüssigkeiten ins Erdreich sickern. Der Sachschaden an dem Renault Master beläuft sich auf etwa 5.000 Euro. Da dieser nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit war, musste er abgeschleppt werden.