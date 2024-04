1 Der Jugendliche wurde mit Verletzungen unklaren Ausmaßes in eine Klinik gebracht. (Symbolfoto) Foto: SSKH-Pictures/Shutterstock

Bei einem Unfall in Rosenfeld ist am Mittwochabend ein 17-Jähriger verletzt worden. Der Jugendliche war auf einem Leichtkraftrad unterwegs.









Laut Polizei war der 17-Jährige gegen 20.30 Uhr mit seiner Piaggio Aprilia auf der L 415 in Richtung Schönbühl unterwegs, als er in der scharfen Linkskurve beim Skulpturengarten wegen eines Fahrfehlers nach rechts von der Straße abkam. Das Motorrad prallte gegen die Leitplanken. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Jugendliche über die Leitplanken in den Grünstreifen geschleudert.