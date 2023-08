Bei einem Unfall am Dienstagmittag auf der B 294 bei Neuenbürg ist eine Person leicht verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 81-jährige VW-Fahrerin gegen 11 Uhr auf der L 340 und beabsichtige an der Kreuzung zur B 294 nach links in Richtung Pforzheim abzubiegen. Dabei übersah sie den von links kommenden 56-jährigen Fahrer eines elektrischen Kleintransporters, der in Richtung Höfen unterwegs war. Es kam zu einem Zusammenstoß, wobei sich der VW der 81-Jährigen durch die Wucht des Aufpralls überschlug und auf dem Dach zum Liegen kam.

Beim Zusammenstoß wurde die 81-Jährige leicht verletzt. Foto: Aaron Klewer /EinsatzReport24

Die 81-Jährige zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Zahlreiche Einsatzkräfte waren vor Ort. Foto: Aaron Klewer /EinsatzReport24

Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit nicht näher beziffert werden, so die Polizei.