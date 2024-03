Am Sonntagnachmittag gegen 17 Uhr ist es auf der B27 bei Hechingen zu einem Unfall gekommen. Ursache war laut Polizei wohl das schlechte Wetter.

Bei starkem Schneeregen hat es am Sonntagnachmittag auf der Bundesstraße 27 am Sonntagnachmittag gegen 17 Uhr gekracht. Laut Polizei ist es wegen des schlechten Wetters zu einem Unfall mit drei Verletzten gekommen.

In Leitplanke auf B27 gekracht

Was war passiert? Der 24-jährige Lenker eines Seat war in Fahrtrichtung Tübingen zwischen den Anschlussstellen Hohenzollern und Hechingen von der Fahrbahn abgekommen und mehrfach in die rechte Leitplanke gefahren, bevor sein Fahrzeug schließlich zum Stehen kam.

Leichte Verletzungen zugezogen

Während der Fahrzeugführer unverletzt blieb, zogen sich ein 20-jähriger Mitfahrer und zwei Mitfahrerinnen im Alter von 18 und 23 Jahren leichte Verletzungen zu. Das Auto musste abgeschleppt werden. Am Seat und an der Leitplanke entstanden mehrere tausend Euro Schaden.