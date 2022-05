1 Der Mann wurde schwer verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolfoto) Foto: Patrick Thomas/ Shutterstock

Bei einem Unfall auf der Kreisstraße zwischen Haigerloch und Weildorf ist am Donnerstagmittag ein Motorradfahrer schwer verletzt worden.















Haigerloch - Laut Polizeibericht war der 57-Jährige kurz vor 12 Uhr mit seiner Triumph Rocket auf der K 7118 in Richtung Weildorf unterwegs. Den ersten Erkenntnissen zufolge kam er aufgrund eines Fahrfehlers zunächst ins Schlingern und stürzte schließlich.

Der Mann wurde schwer verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.