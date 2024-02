Am Samstagmorgen, kurz vor 8 Uhr, ist es auf der Kreisstraße 5526 zu einem Unfall gekommen, bei dem sich ein Auto überschlagen hat. Der Sachschaden wird auf 5000 Euro geschätzt.

Eine 26-jährige Fahrerin eines Fiat Panda war auf der K 5526 von Winzeln herkommend in Richtung Rötenberg unterwegs, teilte die Polizei mit.

In einer langgezogenen Linkskurve kam die Frau nach rechts von der Straße ab, blieb an einem Durchlaufrohr hängen, wodurch sich der Fiat überschlug und in einem Graben auf dem Dach liegen blieb.

Fahrerin blieb unverletzt

Die Autofahrerin konnte sich selbst aus ihrem Wagen befreien. Der Rettungsdienst kümmerte sich vor Ort um die 26-Jährige, die glücklicherweise keine Verletzungen bei dem Unfall davontrug.

Die Polizei schätzt den am Panda entstandenen Sachschaden auf eine Höhe von etwa 5000 Euro.