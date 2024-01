1 Zwei Autofahrerinnen sind bei einem Unfall auf der B 462 bei Dunningen verletzt worden. (Symbolfoto) Foto: Rehder

Bei einem Unfall auf der B 462 in Dunningen sind am Freitagmorgen zwei Menschen verletzt worden.









Link kopiert



Gegen 5.30 Uhr war eine 30-jährige Frau laut Polizeibericht mit einem Citroen C3 von Schramberg auf der B 462 in Richtung Dunningen unterwegs und wollte an der Abfahrt Seedorf bei der Esso-Tankstelle nach links abbiegen. Dabei stieß sie mit einem Skoda Fabia zusammen, dessen 49-jährige Fahrerin auf der B 462 von Rottweil kommend in Richtung Schramberg fuhr.