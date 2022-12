1 Drei Verletzte müssen nach einem Unfall auf der K 5522 zwischen Bösingen und Herrenzimmern ins Krankenhaus. Foto: © VanHope – stock.adobe.com

Zu einem heftigen Zusammenstoß kam es am Dienstagnachmittag auf der K5522 bei Bösingen. Drei Verletzte mussten in die Klinik gebracht werden.















Bösingen - Am Dienstag ist es auf der K 5522 zwischen Bösingen und Herrenzimmern zu einem Unfall mit drei Verletzten gekommen. Ein 69-jähriger Volvo-Fahrer war laut Polizeibericht gegen 16 Uhr von Herrenzimmern in Richtung Bösingen unterwegs. Zur gleichen Zeit bog eine 79-Jährige mit einem Opel Zafira von einem Parkplatz ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Volvo, der die Kollision trotz Vollbremsung nicht mehr verhindern konnte. Der Volvo wurde durch den Aufprall zunächst nach links auf die Gegenfahrbahn abgewiesen, wo er mit einem Lastwagen zusammenstieß, erneut nach rechts abgewiesen wurde und schließlich neben der Fahrbahn zum Stillstand kam. Der Opel wurde kam rechts am Waldrand zum Stehen.

Beide Fahrer und die 87-jährige Beifahrerin des Volvos erlitten Verletzungen und mussten mit Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. An den nicht mehr fahrbereiten Autos entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt rund 30 000 Euro. Am Lastwagen wurden durch die Kollision die Reifen beschädigt.

Die K 5522 war während der Unfallaufnahme voll gesperrt. Die Straßenmeisterei reinigte anschließend die verschmutzte Fahrbahn.