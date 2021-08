Alkoholisierter Autofahrer landet in Bach

1 Ein Unfall zwischen Dietingen und Böhringen hat in der Nacht auf Sonntag die Einsatzkräfte auf den Plan gerufen. (Symbolfoto) Foto: Checubus/ Shutterstock

Ein alkoholisierter Autofahrer ist am frühen Sonntagmorgen auf der Fahrt zwischen Dietingen und Böhringen von der Straße abgekommen und in einem Bach gelandet.

Dietingen-Böhringen - Der Fahrer war auf der K 5562 unterwegs und kam in einer Kurve nach links von der Fahrbahn ab. Dabei überfuhr er ein Verkehrszeichen und geriet anschließend über eine Böschung in den Schwarzenbach, wo das Fahrzeug halb im Bach und halb an der Böschung zum Stehen kam.

Bei der Unfallaufnahme konnte beim Unfallfahrer eine Alkoholbeeinflussung festgestellt werden, was eine Blutentnahme und die Beschlagnahme des Führerscheines nach sich zog.

Feuerwehren verhindern Verschmutzung

Zur Bergung des Autos waren neben einem Abschleppunternehmen auch die Feuerwehren aus Dietingen und Böhringen im Einsatz, da Betriebsstoffe ausliefen, die gebunden werden mussten, um eine Verschmutzung des Schwarzenbaches zu verhindern.

Der Sachschaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt.