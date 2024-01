Unfall bei Bad Sebastiansweiler: 45-Jährige schlittert nach Auffahrunfall über B 27

1 Auf der B27 bei Bad Sebastiansweiler hat sich am Donnerstagnachmittag ein schwerer Auffahrunfall ereignet. (Symbolfoto) Foto: dpa

Auf der B27 bei Bad Sebastiansweiler (Kreis Tübingen) hat sich am Donnerstagnachmittag ein schwerer Unfall ereignet. Die Unfallverursacherin konnte ihr Fahrzeug nicht mehr selbstständig verlassen.









Ein schwerer Auffahrunfall hat sich am Donnerstagnachmittag auf der Bundesstraße 27 ereignet, wie die Polizei informiert. Eine 45-Jährige befuhr gegen 16.45 Uhr mit einem Peugeot die B 27 von Bodelshausen kommend in Richtung Mössingen. Vermutlich wegen einer kurzen Unachtsamkeit übersah sie, dass die vorausfahrenden Fahrzeuge bei Bad Sebastiansweiler verkehrsbedingt stehenbleiben mussten. Ungebremst fuhr sie in den am Stauende stehenden Opel Corsa einer 32 Jahre alten Frau.