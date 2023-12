Unfall auf L415 bei Geislingen: Kind verletzt und 92.000 Euro Schaden

3 Auf der L415 kam es zu einem schweren Unfall. Foto: Wolf-Ulrich Schnurr

Nach dem schwerem Verkehrsunfall mit fünf Verletzten auf der L 415 zwischen Balingen und Geislingen ist der Unfallhergang rekonstruiert worden.









Link kopiert



Eine 69-Jährige war bei dem Unfall bei Geislingen am Dienstagabend kurz nach 17 Uhr mit einem Opel Astra auf der Landstraße unterwegs – als erstes Fahrzeug einer Kolonne in Richtung Geislingen. Sie geriet laut Polizei nach einer leichten Rechtskurve auf die Gegenfahrspur und kollidierte mit dem in Richtung Balingen fahrenden Mercedes-Benz einer 59 Jahre alten Frau.