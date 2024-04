Wie die Polizei mitteilt, war ein 16-jähriger Motorradfahrer gegen 19.30 Uhr auf der L 108 von Lauterbach herkommend in Richtung Schramberg unterwegs. Vor einer Kurve überholte der Motorradfahrer ein vor ihm fahrendes Auto. Beim Einscheren kam er ohne Fremdeinwirkung nach rechts von der Straße ab, stürzte und prallte gegen einen Zaun.

Nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort brachte der Rettungsdienst den Schwerverletzten in eine Klinik. Am Motorrad entstand laut Schätzungen der Polizei ein Blechschaden in Höhe von rund 2500 Euro und am Zaun in Höhe von etwa 200 Euro.