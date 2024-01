Unfall auf B 27 bei Schömberg: 85.000 Euro Sachschaden nach Zusammenstoß

1 Zwei Autos sind am Dienstagabend zwischen Schömberg und Neukirch fast frontal ineinandergekracht. Foto: Feuerwehr Schömberg

85.000 Euro Sachschaden und ein Leichtverletzter sind das Resultat eines Verkehrsunfall am Dienstagabend auf der B 27 zwischen Schömberg und Neukirch.









Link kopiert



Ein Leichtverletzter und ein beträchtlicher Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, den eine 34-Jährige am Dienstagabend auf der B 27 zwischen Schömberg und Neukirch verursacht hat. Die Frau war gegen 18.45 Uhr mit ihrem 2er-BMW auf der Bundesstraße in Richtung Neukirch unterwegs und wollte an der Einmündung nach links in die L 435 einbiegen. Dazu ordnete sie sich auch auf der Linksabbiegespur ein, übersah beim Abbiegen allerdings einen entgegenkommenden 3er BMW. Dessen 53-Jahre alter Fahrer versuchte noch durch eine Notbremsung einen Unfall zu verhindern, doch die beiden Autos kollidierten nahezu frontal im Einmündungsbereich.