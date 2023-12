Mit 30 Kräften war die Feuerwehr Balingen bei einem Unfall auf der B27 am Donnerstagmittag im Einsatz. Das Unfallopfer konnte sich selbstständig befreien.

Das verunglückte Auto liegt mit dem Dach voraus in der Lärmschutzwand an der B27. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst sind mit mehreren Einsatzkräften vor Ort. Mittlerweile hat sich bis Balingen ein Rückstau gebildet.

Mit mindestens 6 Fahrzeugen und 30 Kräften war die Feuerwehr Balingen vor Ort. Vor unserem Eintreffen konnte sich das Unfallopfer aber bereits selbstständig aus dem Auto befreien“, berichtet Florian Rebholz, Kommandant der Feuerwehr Balingen.

Beim Blick auf die Unfallstelle eigentlich unvorstellbar. Nähere Details zu den Verletzungen konnte Rebholz bei der Rückkehr vom Unfallort noch nicht machen. Ein Rettungswagen hat das Opfer in eine Klinik gebracht.

Pkw überschlägt sich und landet in Lärmschutzwand

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge kam der Unfallfahrer am Donnerstagmittag auf der B27 Richtung Tübingen auf Höhe Balingen-Engstlatt aus bisher unbekannten Gründen in Kontakt mit der Leitplanke. Daraufhin überschlug sich der Pkw und landete in der Lärmschutzwand.

Laut Polizei war auch noch gegen 15 Uhr die Bundesstraße 27 aufgrund der Bergungsmaßnahmen auf Höhe der Unfallstelle nur einspurig befahrbar. Die Straßenmeisterei war ebenfalls da, um sich um die Schäden zu kümmern.