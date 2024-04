Rettungshubschrauber und Großaufgebot an Einsatzkräften

1 An der Autobahnauffahrt bildete sich ein langer Stau. Foto: Weber

Ein schwerer Zusammenstoß wurde am Freitagvormittag gegen 10.30 Uhr auf der A 81 Richtung Stuttgart kurz vor der Anschlussstelle Rottweil gemeldet. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.









Ein Großaufgebot an Krankenwagen, Polizei und Feuerwehr war am Freitagvormittag auf der A 81 vor Ort. Zu diesem Zeitpunkt ging man bei dem Auffahrunfall, an dem zwei Autos beteiligt waren, noch von einem schweren Zusammenstoß aus.