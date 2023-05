Foto: imago images/Einsatz-Report24/Aaron Klewer via www.imago-images.de

Ein Gefahrentransporter stößt in Brandenburg mit einem Reisebus zusammen. 35 Menschen werden verletzt, sechs davon schwer. Die Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort.

Nach einem Zusammenstoß zwischen einem Reisebus und einem Lastwagen auf der A12 in Brandenburg sind am Dienstagmittag Dutzende Menschen verletzt worden. Ein Sprecher der Polizeidirektion Ost sprach von 35 Verletzten, darunter seien sechs Schwerverletzte. Der Katastrophenschutz war im Einsatz. Ersten Angaben zufolge hatte ein Lastwagen zwischen Storkow (Landkreis Oder-Spree) und Friedersdorf (Landkreis Dahme-Spreewald), der in Richtung Berlin unterwegs war, versucht, die Spur zu wechseln. Dabei fuhr er auf einen vorausfahrenden Lastwagen auf und stieß seitlich mit dem Reisebus zusammen.

Drei Rettungshubschrauber im Einsatz

Bei einem der Lastwagen handelte es sich laut Polizeisprecher um einen Gefahrentransporter. Zunächst war unklar, ob er mit Ladung oder ohne unterwegs war. Die Polizei wurde um 12.24 Uhr informiert. Die Autobahn 12 war voll gesperrt. Die Polizei bat, den Bereich zu umfahren. Nach Angaben der Polizei waren drei Rettungshubschrauber im Einsatz.