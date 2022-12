Verletzte überlasten Kliniken – Notversorgung in Messehalle

Unfälle wegen Glatteis in Baden-Württemberg

1 Die Rettungskräfte haben in Freiburg wegen des Wetters aktuell alle Hände voll zu tun. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Weil die Freiburger Kliniken wegen zahlreicher Unfälle aufgrund von Glatteis überfüllt sind, nutzen die Rettungsdienste einen ungewöhnlichen Ort für die Notfallversorgung.















Link kopiert

Die Kliniken in Freiburg sind momentan wegen zahlreicher Glatteis-Unfälle überfüllt. Die Rettungskräfte haben daher nun einen provisorischen Behandlungsplatz in der Freiburger Messehalle aufgebaut. Wie das Rote Kreuz am Mittwoch mitteilte, werden Verletzte dort medizinisch versorgt und anschließend weitertransportiert, sobald eine Klinik wieder Kapazitäten hat.

Fast 200 Verletzte am Vormittag

Am Mittwochmorgen war es wegen Glatteis zu vielen Unfällen in der Region gekommen. Auf den Straßen rund um Freiburg habe es allein am Vormittag knapp 200 Einsätze mit Verletzten gegeben: Die Polizei meldete bis zum Mittag etwa 50 Verkehrsunfälle, hinzu seien zahlreiche Vorfälle mit Fußgängern gekommen, bei denen die Beamten nicht verständigt wurden.

In aufgebauten Zelten in der Freiburger Messehalle waren vom Mittag an rund 70 Helfer des Roten Kreuzes, der Malteser und Johanniter im Einsatz.