1 Polizeikräfte am Swan Creek Boat Club, nachdem eine Autofahrerin in das Gebäude gefahren war. Foto: Kathleen Kildee/Detroit News/AP/dpa

Es ist Samstagnachmittag - Kindergeburtstag in einem Bootshaus am See. Plötzlich geschieht etwas Unfassbares: Ein Auto rast ins Haus. Kinder sterben. War die Fahrerin betrunken?









Newport - Ein junges Geschwisterpaar ist in den USA ums Leben gekommen, als eine Fahrerin mit ihrem Auto in einen Bootsclub raste, in dem gerade ein Kindergeburtstag gefeiert wurde. Die Achtjährige und ihr fünf Jahre alter Bruder starben noch am Unfallort, wie mehrere US-Medien unter Berufung auf die Polizei berichteten.