1 Das Tor zur frühen Führung der Crailsheimer nach einem Eckball- Foto: Schleeh

Ein Unentschieden mit dem man am Ende zufrieden sein kann. So sah es auch Trainer Pascal Reinhardt. "Es wäre mehr drin gewesen, aber so geht es schon in Ordnung."

FC Holzhausen – TSV Crailsheim 2:2 (1:2). Denn erneut waren es wieder die ersten paar Minuten, in denen die Gastgeber noch nicht ganz bei der Sache waren. Und so war es Crailsheim, die nach einem Eckball in Führung gingen. Nach den ersten verschlafenen zehn Minuten war Holzhausen dann wacher und erarbeitete sich zum Teil auch Großchancen, die aber nicht genutzt werden konnten. Dann aber der Rückschlag. In der 22. Minute ist es wieder der TSV Crailsheim, der sogar zum 0:2 erhöht, als Lukas Schmidt alleine vor Keeper Kevin Fritz zum Abschluss kommt.

Holzhausen gibt sich aber noch lange nicht auf. Ist drückend überlegen und kann zehn Minuten vor der Pause nach Vorlage von Nils Schuon durch Janik Michel den Anschlusstreffer erzielen.

Nach dem Seitenwechsel sind es die Gastgeber, die gleich wieder gut ins Spiel finden und erneut ist es ein gut aufgelegter Janik Michel, der den verdienten Ausgleichstreffer macht. Bis zur 60. Minute etwa ist es Holzhausen, das erneut dominiert und das Spiel macht. Doch in den letzten 30 Minuten entwickelt sich ein wildes und hektisches Spiel. Beide Teams haben immer wieder Chancen auf den Führungstreffer. In der 64. Minute feiert Fabio Pfeifhofer nach langer Sperre sein Comeback. Mit dem ersten Ballkontakt steht er allein vor dem gegnerischen Torhüter, der allerdings gut pariert.

Kurz vor Ende dann der Jubel. Michel trifft zum vermeintlichen Siegtor. Doch der Linienrichter zeigt Abseits an und so müssen die Teams sich mit einer Punkteteilung zufriedengeben.

Positiv ist für Reinhardt, dass es zu keinen Verletzungen kam und auch Nils Schuon, der vergangene Woche aufgrund von Fersenproblemen pausierte, wieder ohne Probleme spielen konnte. Nun geht es am Mittwoch direkt weiter gegen den TSV Berg.

FC Holzhausen: Kevin Fritz, Sven Ramic (89. Enrico Huss), Luca Pantel (76. Oliver Grathwol), Marius Oberle, Kevin Müller (83. Furkan Sari), Janik Michel, Pascal Schoch, Marcel Sieber, Julian Oberle (64. Fabio Pfeifhofer), Andrej Schlecht, Nils Schuon.

Tore: 0:1 Niklas Diehm (4.), 0:2 Lukas Schmidt (22.), 1:2, 2:2 Janik Michel (36., 47.).

Schiedsrichter: Philipp Herbst, Björn Vielberth, Ali Waareih

Zuschauer: 100