Für ein buntes Spektakel sorgten am Sonntag 22 Gruppen beim Jubiläumsumzug der Baurawald-Hexen.

Mehr als 1500 Hästräger waren beim Jubiläumsumzug der Holzhausener Baurawald-Hexen dabei. 22 Gruppen zogen bei Sonnenschein die Hauptstraße entlang.

Den Start bildete die Holzhausener Grundschule, gefolgt von der Lombakapelle Empfingen, die den zahlreichen Besuchern musikalisch einheizte. Hinter ihnen kamen die heimischen Baurawald-Hexen. Simon Hein, Vorsitzender der Hexen, freute sich über die vielen Besucher. „Wir können hier mit Oberndorf und den andern Jubiläen mithalten“, meinte er.

Hexen mit lautem Hupkonzert

Das Talhausener Bennerrößle folgte der Gastgeberzunft, begleitet von den Klängen des Musikvereins aus Herrenzimmern.

Neblig wurde es mit den Jäkle der Narrenfreunde Bergfelden. Auf diese folgte die Böhringer Narrenzunft mit ihrer Garde, dem Benner-Rössle, dem Gschell, dem Schantle und der Deifelskuche-Hexe.

Die Vöhringer Narren kamen mit ihren Broatschua daher. Zu einem Hupkonzert des Wagens trieben die Hexen ihren Schabernack.

Die Glatter Schlosshexen zeigten eine Hexenpyramide, und die Dornhaner Narrenzunft folgte mit ihrer Garde, dem Zunftrat, dem Spaltbergmännle und dem Lauser. Eine besondere Pyramide zeigten die Täbinger Liachthexen.

Große Unterstützung der Zünfte

Neben weiteren Zünften war die Fischinger Narrenzunft an allen drei Tagen in Holzhausen dabei. Ihnen und allen anderen dankte der Holzhausener Vorstand für die Unterstützung. Junge Frauen landeten bei den Hakenmännern der Fischinger Zunft in der Heuwanne.

Auf die Fischinger Narren folgten die Schlossberghexen aus Vöhringen, die mit ihrer Hexenpyramide beeindruckten.

Die Narrenzunft Mühlheim- Renfizhausen feiert nächstes Jahr ihr 25-jähriges Bestehen, worauf sich die Holzhausener schon sehr freuen, betonte der Vorsitzende der Baurawald Hexen.

Notenquäler sorgen für Stimmung

Die Mofänger aus Sigmarswangen kamen ebenfalls, nebst dem Musikverein aus Hopfau, und die Weildorfer Storchen sorgten mit der Kapelle Notenquäler für gute Stimmung unter den Besuchern.

Eine weitere Pyramide zeigten die Mühlheimer Dauchberghexen, während die Dornstettener Drillerhansele Zuschauer in einen drehbaren Käfig sperrten. Sie waren zum ersten Mal als Gäste in Holzhausen dabei.

Im grünen Nebel kam der Narrenverein Bittelbronn die Straße entlang. Hinter ihm bildeten die Weiherhexen aus Empfingen den Schluss des gelungenen Jubiläumsumzugs.