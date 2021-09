1 Benjamin Hengstler (links) und Alexander Tröndle informieren die Öffentlichkeit. Foto: Becker

Die verkehrsrechtliche Anordnung läuft seit dem 1. September. Die Zufahrt zur Hermann-Papst-Straße, beginnend ab der Hauptstraße 18, ist gesperrt. Ein rot-weiß-gestreifter Schrankenzaun verwehrt Autos ein Weiterkommen. Die Firma EBM-Papst selbst hat eine Umleitung ausgewiesen.

St. Georgen - Wer jetzt zu dem Unternehmen möchte, muss quasi vom anderen Ende kommen. Will heißen: in Höhe Hauptstraße/Spittelbergstraße rechts abbiegen. Doch, was sind die Gründe für die Straßensperrung? Am 20. September sei der Beginn der Bauarbeiten am "Roten Löwen", erklärt Alexander Tröndle, Leiter des städtischen Bauamts, beim Pressegespräch. Im Vorfeld müsse die Baustelle eingerichtet werden. So werde beispielsweise ein Kran auf einer Parkfläche aufgestellt und Baumaterial rangeschafft.

Der Anbau wird aus statischen Gründen vorgezogen

Das bedeute wiederum eine Vollsperrung für diesen Abschnitt der Hermann-Papst-Straße für die nächsten eineinhalb Jahre, bis März 2023, dann werde die Baustelle weitestgehend abgeschlossen sein.

Benjamin Hengstler, Leiter der Abteilung Hochbau, der von Seiten der Stadt das Bauprojekt betreut, beschreibt das weitere Vorgehen: Zuerst gehe es an den Anbau, dieser werde aus statischen Gründen vorgezogen. Durch den Anbau sei eine dauerhafte Aussteifung gewährleistet und somit die nötige Sicherung des "Löwen", was verhindere, dass der Altbau "auseinandefliege", wenn es an die Sanierungsarbeiten im Inneren gehe. "Der Zimmermann ist dann auf Januar terminiert", sagt Hengstler.