Der Tunnel an der B 463 in Laufen ist marode und wird saniert. 16 Monate sollen die Bauarbeiten dauern. Wenn der Tunnel, der seit 2001 in Betrieb ist, dicht gemacht wird, wird umgeleitet – auch durch Balinger Ortsteile. Am Montag wurden die Bürger informiert, wann und wo es eng werden kann.