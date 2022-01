1 Der VfB Stuttgart hat gegen RB Leipzig 0:2 verloren. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Stuttgart - Vor und auch während der Saison in der Fußball-Bundesliga haben die Verantwortlichen des VfB Stuttgart immer wieder betont, dass es für den schwäbischen Traditionsverein einzig und allein um den Klassenverbleib geht. Spätestens nach 19 von 34 Spieltagen hat sich dies bestätigt. Denn nach dem 0:2 gegen RB Leipzig sind die Roten auf einen Abstiegsplatz abgerutscht.

Allerdings sind die Abstände in der Tabelle auch alles andere als groß. So hat der VfB als 17. lediglich fünf Punkte Rückstand auf den VfL Bochum auf Rang elf. Noch sind in dieser Runde 15 Spieltage zu absolvieren, dennoch wollen wir jetzt schon Ihre Meinung wissen: Wo landet der VfB am Saisonende?

Die Umfrage läuft bis zum 19. Januar um 12 Uhr. Vielen Dank für Ihre Stimme!