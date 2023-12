Umfrage zum VfB Stuttgart: Was ist gegen den FC Bayern München drin?

1 Wir wollen die Meinung der VfB-Fans wissen – was ist für den VfB bei den Bayern drin? Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Ein Highlight im Bundesliga-Kalender steht an – der Südgipfel zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Bayern München. Was ist für Stuttgart drin? Wir wollen Ihre Meinung wissen!









Der VfB Stuttgart steht vor dem Südgipfel – am kommenden Sonntag (19.30 Uhr, Liveticker) steht das Duell beim FC Bayern München an. Es ist der Abschluss des 15. Spieltags der Fußball-Bundesliga. Erstmals seit Jahren steht das Spiel unter etwas anderen Vorzeichen. Die Favoritenrolle ist längst nicht so eindeutig verteilt, wie dies sonst traditionell der Fall ist. Der VfB als Tabellendritter darf sich durchaus etwas ausrechnen gegen die Bayern auf Platz zwei und könnte bei einem Sieg sogar an den Münchnern vorbeiziehen.