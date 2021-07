1 Eine Frau entspannt sich auf einer Luftmatratze am Strand „El Arenal“ auf der spanischen Insel Mallorca während eines Sommertages im Meer. Foto: Clara Margais/dpa

Nachhaltiges Reisen? Umweltbewusstsein in fernen Ländern? Laut einer Umfrage ist den Deutschen im Urlaub vor allem eins wichtig: Sicherheit. Der Umwelt zuliebe auf Fernreisen verzichten möchten die meisten nicht.

Hamburg - Bei der Auswahl ihrer Reiseziele achten die Deutschen einer neuen Umfrage zufolge ganz besonders auf die Sicherheit. Umweltaspekte verlieren dagegen an Bedeutung, wie aus den Ergebnissen der repräsentativen Studie im Auftrag der Hamburger BAT-Stiftung für Zukunftsfragen hervorgeht.

Auf die Frage des Instituts GfK, was das künftige Urlaubsverhalten am besten beschreibe, sagten 89 Prozent: „Sicheren Regionen gehört die Zukunft.“ In einer ähnlichen Befragung im Jahr 2007 hatten nur 69 Prozent diese Aussage bejaht.

„Pandemien, Terroranschläge und Naturkatastrophen haben ihre Spuren hinterlassen“, erklärt der wissenschaftliche Leiter der BAT-Stiftung, Ulrich Reinhardt.

Intakte Natur? Nicht mehr so wichtig

An Zustimmung verlor die Aussage „Intakte Natur, hohe Umweltqualität sind wichtig“. 57 Prozent der Befragten bejahten diesen Punkt. Im Jahr 2007 hatten noch 64 Prozent dieser Aussage zugestimmt.

Trotz zunehmenden Umweltbewusstseins im Alltag lasse sich ein solches Verhalten beim Urlaub bisher nicht nachweisen, sagte Reinhardt. „Zu attraktiv bleiben Flugreiseziele, zu groß die Sehnsucht nach Sonne, Strand und Meer und zu interessant fremde Länder und Kulturen, als dass die Mehrheit der Reisenden hierauf verzichten möchte.“

Lesen Sie aus unseren Angeboten:

Planet Plastik – Die Welt erstickt am Plastikmüll

Bedrohtes Mittelmeer – Mittelmeer droht der Öko-Kollaps