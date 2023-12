Ulm: 15-Jähriger würgt Freundin – Zustand „äußerst kritisch“

1 Die Staatsanwaltschaft und die Polizei ermitteln nun wegen versuchten Totschlags. (Symbolbild) Foto: dpa/Monika Skolimowska

Ein 15-Jähriger soll am Mittwoch in Ulm seine Freundin gewürgt haben. Die Polizei fand die Jugendliche in einem Waldstück. Sie befindet sich nun im Krankenhaus. Sie befindet sich in einem äußerst kritischen Zustand.









Weil er versucht haben soll, ein gleichaltriges Mädchen in Ulm zu erwürgen, ist ein 15-Jähriger in Untersuchungshaft gekommen. Der Jugendliche habe in der Nacht zum Donnerstag beim Notruf mitgeteilt, dass er seine Freundin umgebracht habe, berichtete die Staatsanwaltschaft gemeinsam mit der Polizei am Freitag.