Überlingen Ausstellungseröffnung ist Auftakt für den Narrentag

In seiner Begrüßung zur Eröffnung der gelungenen Ausstellung "Fasnet hoch 4", die die Geschichte der Fastnacht zeigt, die den Viererbund thematisiert, Einblicke in die einzelnen Zünfte gewährt und einige bemerkenswerte Darstellungen der Narren aus dem Viererbund in der Kunst serviert, erzähltd der OB spontan, was er gesehen hat: ausgesprochen herzliche Begrüßungen.