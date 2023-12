Überfall in VS-Schwenningen: Mann bedroht Kassierer mit Messer und erbeutet Geld

Überfall in VS-Schwenningen

1 Als der Kassierer zur Herausgabe von Wechselgeld seine Kasse öffnete, zückte der Mann ein Messer und bedrohte den Angestellten. (Symbolfoto) Foto: Daniel Karmann/dpa

Bereits am Mittwochabend, 6. Dezember, hat ein bislang unbekannter Mann einen Lebensmittel-Discounter in VS-Schwenningen überfallen. Dies gaben Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag bekannt.









Wie es in einer gemeinsamen Mitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz heißt, habe ein mit einem Mund-Nasenschutz maskierter Mann am Mittwochabend kurz vor 20 Uhr das Geschäft in der Harzerstraße betreten. Kurz darauf legte er einen Kleinartikel zur Barbezahlung auf das Kassenband.