Die Staatsanwaltschaft wirft dem 26-Jährigen aus einer Gemeinde des Kreises Rottweil besonders schwere räuberische Erpressung in drei Fällen, versuchte besonders schwere räuberische Erpressung in einem Fall und besonders schwerem Raub in einem weiteren Fall vor.

Er hatte laut Anklage zwischen 24. September und 21. Oktober vergangenen Jahres Tankstellen in Sulz, Bochingen, Rottweil und Balingen überfallen – und dabei jedesmal ein Messer gezückt. In einem Fall scheiterte die Tat. In den anderen Fällen soll der Angeklagte Geldbeträge zwischen 535 Euro und 1485 Euro erbeutet haben.

Lesen Sie auch

Ermittler schnappen ihn

Schließlich konnte der Täter, der übrigens durch rote Schuhe auffiel, geschnappt werden. Seit 21. Oktober 2023 sitzt er in Untersuchungshaft. Die Ermittler waren schon zuvor zuversichtlich gewesen, ihn zu kriegen – die Vielzahl von Überfällen und die Art und Weise machte deutlich, dass es sich wohl nicht um einen professionellen Täter handelt, sondern um einen, der möglicherweise aus Geldnot unter Druck ist.

Dies bestätigte sich am ersten Prozesstag, an dem sich der gebürtige Kroate geständig zeigte. Er ist aufgrund seiner Drogensucht hoch verschuldet, habe die Tat unter Drogen begangen.

Geschockte Mitarbeiter sagen aus

Die Beute war – relativ – gering. Was er jedoch mit seinen Überfällen bei den betroffenen Mitarbeitern angerichtet hat, die einem maskierten Täter mit gezücktem Messer gegenüberstanden, wird sich in den folgenden Prozesstagen zeigen. Insgesamt sieben Zeugen sind geladen. Zudem ein Sachverständiger und ein Dolmetscher. Der Prozess wird am Mittwoch, 17. April, um 9 Uhr im Sitzungssaal 201 des Landgerichts in Rottweil fortgesetzt.

Weitere Prozesstermine sind für Montag, 22., und Mittwoch, 24. April, jeweils 9 Uhr, angesetzt.