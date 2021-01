Überdosis im Zollernalbkreis Anklage gegen 23-Jährigen nach Drogenhandel

Hechingen - Jetzt erhob die Staatsanwaltschaft Hechingen nach Auskunft vom Dienstag Anklage gegen ihn. Der Mann soll spätestens ab dem Frühjahr 2020 Abnehmer aus der Region mit einer bunten Palette an Drogen versorgt haben.

Ihm wird vorgeworfen, zwischen Mai und August 2020 neben mehreren Kilogramm Marihuana in diversen Sorten vor allem auch Heroin, Kokain, Amphetamin und Ecstasy in erheblichen Mengen an- und verkauft zu haben.