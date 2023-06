Der frisch verkündete 100-Millionen-Euro-Deal löst beim VfB Stuttgart große Freude aus – doch die gewaltige Finanzspritze hat für viele Fans des Fußball-Bundesligisten auch einen faden Beigeschmack.

Auf der einen Seite ist Jubelstimmung in Bad Cannstatt angesagt. Die konkurrierenden Automobilhersteller Mercedes und Porsche machen beim VfB künftig gemeinsame Sache. Das Gesamtvolumen des neuen „Weltmarken-Bündnisses“, wie die Stuttgarter es nennen, beläuft sich auf gut 100 Millionen Euro.

Doch was einem Teil der VfB-Anhänger nicht passt: Mercedes bleibt dem Club als Ankerinvestor und Sponsor zwar erhalten, gibt das Namensrecht am Stadion zum 1. Juli aber an das Porsche-Tochterunternehmen MHP ab.

Die aktuell im Umbau befindliche Arena soll demnach mindestens für die nächsten zehn Jahre MHP-Arena heißen. Der Knackpunkt: Die Porsche-Tochter MHP ist zugleich auch Hauptsponsor der Stuttgarter Kickers, des 1. FC Heidenheim und der MHP Riesen Ludwigsburg.

Der Fan-Ärger mischt sich in die Euphorie, die der Geldsegen in Bad Cannstatt auslöst. Denn im Kurznachrichtendienst Twitter gibt es auch Kritik am „Big Spätzle Club“. Statt „MHP Arena“ wünschen sich die Fans den Namen „Neckarstadion“ – und starten sogar eine Petition.

Nach 15 Jahren wird aus der Mercedes-Benz- die MHP-Arena. Benannt nach der gleichnamigen Porsche-Tochter, einer Consultingfirma aus Ludwigsburg mit 4500 Mitarbeitern. Deren Chef Ralf Hofmann keinen Hehl daraus machte, dass ihm der Einstieg beim VfB auch ein persönliches Anliegen war. „Es ist ein großer Tag für mich, dass die Arena nun diesen Namen trägt.“ Ihre Enttäuschung drücken einige VfB-Fans in Galgenhumor aus:

In einem Aufruf auf der Petitions-Plattform Change.org heißt es: „ Schon lange Zeit wünschen sich Fans und Freunde des VfB, dass das Stadion wieder seinen historischen Namen trägt: Neckarstadion.“ Ein Kompromiss, der auch häufig in Twitter-Kommentaren genannt wird, ist der Name „MHP Neckarstadion“. In diese Richtung geht auch die Fan-Petition, die bis Mittwochmittag knapp 200 Unterschriften gesammelt hat. „Schluss mit Arena. Es ist unser Stadion, in das wir Woche für Woche zu Tausenden kommen, um unseren VfB zu unterstützen.“

Zum Umfang des Engagements sind zwar noch keine genauen Zahlen bekannt. Schätzungen zufolge dürfte der Geldsegen bei etwa 35 Millionen Euro für zehn Jahre liegen. Zum Vergleich: 2008 verkaufte der VfB seine Namensrechte über 30 Jahre für 20 Millionen Euro. Ein Geschenk, wie dem Club immer wieder vorgehalten wurde.