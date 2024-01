TV-Preis Emmy Awards 2023: Drei große Emmy-Gewinner und viel zu viele Verlierer

Die US-Fernseh-Akademie geht auf Nummer sicher: Bei der Verleihung der Emmy Awards, des wichtigsten TV-Preises sind in der Nacht von Montag auf Dienstag fast alle Preise an die Serien „Beef“, The Bear“ und „Succession“ gegangen. Das ist ein bisschen schade.

Die besten TV-Serien des Jahres sind „Succession“, „The Bear“ und „Beef“. Sie gewannen bei der Verleihung der Emmys in der Nacht von Montag auf Dienstag die Hauptpreise in den Kategorien Drama, Comedy und Miniserie. Damit siegten bei der 75. Emmy-Gala die Favoriten – und man könnte den Eindruck bekommen, dass es in der vergangenen Saison nur wenige herausragende Serien gab. Doch alles andere ist der Fall.

Drei Serien erhalten fast alle Preise

Natürlich ist es angemessen, dass die Serie „Succession“, die Shakespeares „König Lear“ ins 21. Jahrhundert verlegt und mit kühl-analytischem Blick das Familienimperium des Medienmoguls Logan Roy seziert, in ihrer finalen vierten Staffel als bestes Drama ausgezeichnet wurde. Natürlich hat dieses erschütternd intensives Küchen-Kammerspiel namens „The Bear“, das sich ständig am Rande des Nervenzusammenbruchs befindet, den Hauptpreis als beste Comedyserie verdient (auch wenn die Zuordnung zu dieser Kategorie etwas fragwürdig ist bei einer Serie, die die grotesken Arbeitsbedingungen der Foodworker unerbittlich direkt in Szene setzt). Und natürlich geht es in Ordnung, dass die bösartige Rache-Farce „Beef“, die genüsslich die Eskalationsmechanismen eines Streits inszeniert, den Preis als beste Miniserie gewonnen hat.

Was ist mit „Wednesday“, „The Last of Us“ und „Shrinking“?

Aber dass auch fast alle Preise für die besten Darstellerinnen und Darsteller unter diesen drei Serien verteilt wurden, ist dann doch ein bisschen ungerecht. Bei den Preisen wäre durchaus etwas mehr Variationsbreite angebracht gewesen. Jason Segel („How I met your Mother“) liefert zum Beispiel als Psychotherapeut in der Krise in „Shrinking“ eine fantastische Leistung ab. Natasha Lyonne („Orange is the new Black“) ist als menschlicher Lügendetektor in „Poker Face“ eine Offenbarung. Jenna Ortega im „Adams Family“-Ableger „Wednesday“ ist ebenso grandios wie Bella Ramsey und Pedro Pascal in der Videospiele-Verfilmung „The Last of Us“.

Hier die Gewinner (sowie die Liste Nominierten) in den wichtigsten Kategorien im Überblick:

Sparte Comedy

Beste Comedyserie

Jeremy Allen White in „The Bear“ Foto: FX/Disney+

► The Bear

Abbott Elementary

Barry

Jury Duty

The Marvelous Mrs. Maisel

Only Murders in the Building

Ted Lasso

Wednesday

Bester Hauptdarsteller – Comedyserie

Jeremy Allen White Foto: AFP/ROBYN BECK

► Jeremy Allen White – The Bear

Bill Hader – Barry

Jason Segel – Shrinking

Martin Short – Only Murders in the Building

Jason Sudeikis – Ted Lasso

Beste Hauptdarstellerin – Comedyserie

Quinta Brunson Foto: www.imago-images.de/IMAGO/Robert Hanashiro

► Quinta Brunson – Abbott Elementary

Christina Applegate – Dead to Me

Rachel Brosnahan – The Marvelous Mrs. Maisel

Natasha Lyonne – Poker Face

Jenna Ortega – Wednesday

Bester Nebendarsteller – Comedyserie

Ebon Moss-Bachrach Foto: AP/Ashley Landis

► Ebon Moss-Bachrach – The Bear

Anthony Carrigan – Barry

Phil Dunster – Ted Lasso

Brett Goldstein – Ted Lasso

James Marsden – Jury Duty

Tyler James Williams – Abbott Elementary

Henry Winkler – Barry

Beste Nebendarstellerin – Comedyserie

Ayo Edebiri Foto: AFP/ROBYN BECK

► Ayo Edebiri – The Bear

Alex Borstein – The Marvelous Mrs. Maisel

Janelle James – Abbott Elementary

Sheryl Lee Ralph – Abbott Elementary

Juno Temple – Ted Lasso

Hannah Waddingham – Ted Lasso

Jessica Williams – Shrinking

Sparte Drama

Beste Dramaserie

Der Cast von „Succession“ Foto: HBO/Sky

► Succession

Andor

Better Call Saul

The Crown

House of the Dragon

The Last of Us

The White Lotus

Yellowjackets

Bester Hauptdarsteller – Dramaserie

Kieran Culkin Foto: AFP/VALERIE MACON

► Kieran Culkin – Succession

Jeff Bridges – The Old Man

Brian Cox – Succession

Bob Odenkirk – Better Call Saul

Pedro Pascal – The Last of Us

Jeremy Strong – Succession

Beste Hauptdarstellerin – Dramaserie

Sarah Snook Foto: GETTY IMAGES NORTH AMERICA/KEVIN WINTER

► Sarah Snook – Succession

Sharon Horgan – Bad Sisters

Melanie Lynskey – Yellowjackets

Elisabeth Moss – The Handmaid’s Tale – Der Report der Magd

Bella Ramsey – The Last of Us

Keri Russell – Diplomatische Beziehungen

Bester Nebendarsteller – Dramaserie

Matthew Macfadyen Foto: AFP/ROBYN BECK

► Matthew Macfadyen – Succession

F. Murray Abraham – The White Lotus

Nicholas Braun – Succession

Michael Imperioli – The White Lotus

Theo James – The White Lotus

Alan Ruck – Succession

Will Sharpe – The White Lotus

Alexander Skarsgård – Succession

Beste Nebendarstellerin – Dramaserie

Jennifer Coolidge Foto: AFP/ROBYN BECK

► Jennifer Coolidge – The White Lotus

Elizabeth Debicki – The Crown

Meghann Fahy – The White Lotus

Sabrina Impacciatore – The White Lotus

Aubrey Plaza – The White Lotus

Rhea Seehorn – Better Call Saul

J. Smith-Cameron – Succession

Simona Tabasco – The White Lotus

Sparte Miniserie/Fernsehfilm

Beste Miniserie

Ali Wong und Steven Yeun in „Beef“ Foto: Netflix

► Beef

Dahmer

Daisy Jones & the Six

Fleishman is in Trouble

Obi-Wan Kenobi

Bester Hauptdarsteller – Miniserie oder Fernsehfilm

Steven Yeun Foto: AFP/ROBYN BECK

► Steven Yeun – Beef

Taron Egerton – In with the Devil

Kumail Nanjiani – Welcome to Chippendales

Evan Peters – Dahmer

Daniel Radcliffe – Weird: Die Al Yankovic Story

Michael Shannon – George & Tammy

Beste Hauptdarstellerin – Miniserie oder Fernsehfilm

Ali Wong Foto: AFP/ROBYN BECK

► Ali Wong – Beef

Lizzy Caplan – Fleishman Is in Trouble

Jessica Chastain – George & Tammy

Dominique Fishback – Bienenschwarm

Kathryn Hahn – Tiny Beautiful Things

Riley Keough – Daisy Jones & The Six

Bester Nebendarsteller – Miniserie oder Fernsehfilm

Paul Walter Hauser Foto: AFP/ROBYN BECK

► Paul Walter Hauser – In with the Devil

Murray Bartlett – Welcome to Chippendales

Richard Jenkins – Dahmer

Joseph Lee – Beef

Ray Liotta – In with the Devil

Young Mazino – Beef

Jesse Plemons – Love & Death

Beste Nebendarstellerin – Miniserie oder Fernsehfilm

Niecy Nash-Betts Foto: AFP/ROBYN BECK

► Niecy Nash-Betts – Dahmer

Annaleigh Ashford – Welcome to Chippendales

Maria Bello – Beef

Claire Danes – Fleishman Is in Trouble

Juliette Lewis – Welcome to Chippendales

Camila Morrone – Daisy Jones & the Six

Merritt Wever – Tiny Beautiful Things