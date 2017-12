Tuttlingen Wer vermisst seine Baumaschine?

Am Montag vor Heiligabend (Anm. d. Red.: 18. Dezember) erhielt die Polizei am späten Abend den Anruf einer aufmerksamen Bürgerin, dass sich auf der Baustelle beim Landratsamt Personen an den dortigen Containern zu schaffen machen. Zwei Streifen fuhren sofort in Richtung Landratsamt.

Beim annähern an den Tatort rannten plötzlich zwei Männer auf die Beamten zu. Der jüngere der Beiden, 31 Jahre alt, konnte sofort festgenommen werden. Der Zweite, 45 Jahre alt, ergriff die Flucht, konnte aber wenig später in der Werderstraße erwischt werden.

Bei den Containern fanden die Beamten kurz danach zwei Koffer und eine große Mülltüte, die mit Kupferrohren und Blechen gefüllt war. Wegen des dringenden Verdachts des Diebstahls sollten die Wohnungen der beiden Festgenommenen durchsucht werden. Der ältere der Beiden war einverstanden. Die Durchsuchung der Wohnung des 31-Jährigen ordnete das Amtsgericht Rottweil auf Antrag der Staatsanwaltschaft Rottweil an.