Tuttlingen Das Leben in Trossingen von einst

Trossingen. Das ehrenamtliche Team des Trossinger Auberlehauses arbeitet an der Belastungsgrenze. Nachdem die Ausstellungsfläche "Naturräume" Ende letzten Jahres eröffnet werden konnte, rackern die Vereinsmitglieder bereits an der nächsten Erweiterung. Auf 360 Quadratmetern soll das Leben in Trossingen bis in die 60er-Jahre präsentiert werden. Jedes zweite Wochenende steht ein Arbeitseinsatz für bis zu 15 Helfer an,und das noch gut zwei Jahre lang.