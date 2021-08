2 Gruppenfoto der Teilnehmer, die für das Sportabzeichen die Langstrecke in Angriff nehmen. Foto: Turnverein

Der Turnverein Schonach bleibt auch in der Ferienzeit aktiv, das kündigte der Vorstand bereits in der Hauptversammlung im Haus des Gastes an.

Schonach - Nachdem der Sport in der Halle wieder möglich ist und die Gemeinde Schonach die Sporthalle in den Sommerferien offen lässt, kann der Turnverein auch den Trainingsbetrieb aufrechterhalten. Der Verein versucht für jede Altersgruppe ein Sportangebot anzubieten.

In Sommerferien weiter trainieren und Spaß haben

"Für die Kinder und Jugendlichen war es nicht einfach im Lockdown weiter zu trainieren. Es ging meistens nur online, was aber das Turnen an den einzelnen Geräten nicht ersetzen kann", betont die Vereinsleitung. Daher bietet der Turnverein nun allen Kindern und Jugendlichen an, die Zeit in den Sommerferien jetzt zu nutzen, um weiter zu trainieren und Spaß zu haben.

Auch das Eltern-/und Kind-Turnen macht keine Pause. Alle Beteiligten treffen sich einmal in der Woche, um sich miteinander zu bewegen und die Gemeinschaft zu fördern.

Das Deutsche Sportabzeichen wird zudem weiter abgenommen. Hierbei kann jede Frau oder jeder Mann seine eigene Fitness in verschiedenen Disziplinen ausprobieren.

Nach langer Zeit wieder gemeinsam aktiv

Auch die Jugendlichen der Leistungsriege haben schon ein anstrengendes Trainingswochenende hinter sich gebracht und die Ligamannschaft traf sich nach langer Zeit wieder zum gemeinsamen Training.

"Der TV Schonach wird den Kopf nicht in den Sand stecken, sondern das Beste aus dieser besonderen Zeit für alle herausholen", waren sich die Turnratsmitglieder um Vorsitzenden Philipp Kuner und Oberturnwart Hansjörg Faller bereits in der Hauptversammlung einig.