Tuningen Senioren feiern gemeinsam Advent

Tuningen. Die Seniorenadventsfeier ist stets ein gutbesuchter Jahresabschluss in der Tuninger Festhalle. Als Gastgeber wechselt die Gemeinde Tuningen mit den Kirchen ab und so waren dieses Jahr die katholische, evangelische und evangelisch-methodistische Kirche in der Verantwortung. In der festlich geschmückten Festhalle wurde den Senioren ein abwechslungsreiches Programm geboten.