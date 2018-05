Tuningen Null Ermäßigung für brave Kampfhunde

Für Gemeinderat Hans Mauch war diese Betrachtung unverständlich, man müsse doch eine gute Hundeausbildung unterstützen und dann auch entsprechend belohnen.

"Wir können jedoch nicht alle Hunde prüfen lassen, eine geänderte Einstufung der Hunde kann erst nach einer Meldung bei der Ortspolizeibehörde erfolgen", so Ittig. Man hatte in der Vergangenheit einige Vorfälle welche zur Prüfung der aktuellen Satzung führte. Mehrheitlich segnete der Gemeinderat diese nun ab. Steuerbefreiungen gibt es unverändert für Förster-, Therapie- und Hütehunde.

Die Einnahmen aus der Hundesteuer investiert die Gemeinde verstärkt in die Müll- und Beutelbehälter an den Feldwegen um die Ortsgemarkung. Man versucht die Hundehalter zu sensibilisieren, diese Behälter zu nutzen und den Hundekot unverzüglich wegzuräumen. Es gibt zwar immer wieder Kritik, insbesondere von Landwirten, aber die Situation hat sich in den vergangenen Jahren deutlich verbessert.