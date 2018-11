Tuningen Dekoratives und Leckeres im Angebot

Tuningen. Es gibt Dekoratives aus Glas, Ton, Papier, Holz, Wolle und Stoff. Zudem werden selbst hergestellte Spezialitäten aus der Küche angeboten, wie Likör, Marmelade und Kräutersalz. Leckere Pralinen und Honig, duftende Seifen und Kerzen aus Bienenwachs runden das vielfältige Angebot ab. Und alles handgefertigt, erklärt Organisatorin Karin Haf vom Heimatverein. Auch sie ist mit Produkten dabei. In den vergangenen Wochen haben alle Aussteller in mühevoller Kleinarbeit alles vorbereitet. Das alles wird nun an zwei Tagen angeboten. Man kann vor Ort aber auch sehen, wie kleine Holzfiguren von der Holzschnitzerin aus Tuningen gefertigt werden.

Neu sind dieses Jahr selbst gefertigte Terrassenöfen, welche vor dem Museum ausgestellt werden. Die Produkte aus der "Pralinenküche" von Heike Schneckenburger werden wahrscheinlich auch dieses Jahr wieder heiß begehrt sein. Der Großteil der Aussteller hat bereits im Lauf der Woche alles aufgebaut, sie hingegen wird erst kurz vor Eröffnung ihre Leckereien bringen. "Schließlich sollen diese es nicht zu kalt und auch nicht zu warm haben, um einen optimalen Geschmack bieten zu können", erklärt sie während ringsum alle kräftig am Einräumen und Aufbauen sind. In der Stube des Heimatmuseums wird der Kachelofen angeheizt, dort werden selbst gebackene Kuchen, Kaffee, Glühwein und Punsch angeboten.

"Wir zahlen keine Ausstellergebühren, dafür muss jeder mindestens einen Kuchen mitbringen. Der Erlös fließt dann an den Heimatverein", so Karin Haf. Alle Hobbykünstler freuen sich wieder auf eine Vielzahl von Besuchern. Die Ausstellung findet am Samstag, 1., und Sonntag, 2. Dezember, jeweils von 14 bis 18 Uhr statt.