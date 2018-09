Tuningen Bouleturnier steht an

Zum Boule gehören Geschick, Können, aber auch etwas Glück. Manch aussichtsreiche Kugel wird oft mit dem letzten Wurf ins Abseits befördert. Zum Turnier gehört aber nicht nur der Sport, sondern auch Geselligkeit. Zur Pause gönnt man sich gerne ein Gläschen Pastis oder nutzt das Speisen- und Getränkeangebot des Sportvereins.

Anmelden können sich Interessierte am Samstag direkt auf dem Bouleplatz ab 13 Uhr, das Turnier beginnt um 13.30 Uhr. "Wir müssen uns dieses Jahr mit dem Endspiel beeilen", sagt Höfler, schließlich wollen viele Spieler im Anschluss zur SWR 4-Schlagerparty, die beim Kick-Off am Samstagabend in der Festhalle stattfindet. Dabei dreht sich alles um die Präsentation der Jugend- und Aktivenvereine. Das Festzelt in Verlängerung der Festhalle steht bereit.

Zudem findet am Samstag das Straßenturnier auf dem Sportgelände statt. Im Festzelt lockt für die Gäste zum Beginn das Handwerkervesper mit einem zünftigen Wurstsalatbüfett. Am Sonntag spielt der Musikverein zum Frühschoppen und zum Mittagessen und so können alle Besucher auf ihre Kosten sowohl in sportlicher wie auch in kulinarischer Weise kommen.