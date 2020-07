Tuningen Autofahrer bei Unfall auf A 81 schwer verletzt

Autobahn voll gesperrt

Für die Landung des Hubschraubers und für die Reinigung der Fahrbahn musste die Richtungsfahrbahn bis etwa 12.30 Uhr voll gesperrt werden.

Von der Autobahnmeisterei wurde eine Umleitung über die A 864 eingerichtet.

Durch umherfliegende Fahrzeugteile wurden noch mehrere Fahrzeuge in Mitleidenschaft gezogen. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen und an den Mittelschutzplanken beträgt mehrere tausend Euro. Ein technischer Defekt als Unfallursache kann nicht ausgeschlossen werden.