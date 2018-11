Tuningen Anspruchsvolle Songs aus ganzer Welt

Mit einer fünfköpfigen A-capella-Formation kam noch mehr Abwechslung ins Programm. Dass der Projektchor gerne auch junge Menschen ins Konzertprogramm aufnimmt, war spätestens beim Auftritt der "Young Generation" klar. Aaron Müller sowie Rayen, Firas und Yasmin Ayari zogen das Publikum mit ihren klaren Stimmen in ihren Bann. Nach den Abschlussmelodien des Projektchores war es selbstverständlich, dass mit "Rise" und "He lives in you" zwei geforderte Zugaben kamen. Der gesamte Erlös der beiden Veranstaltungen fließt in die Unterstützung von zwei Elternhäusern schwerstbehinderter Kinder in Freiburg und in Würzburg.