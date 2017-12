Tuningen Advent lässt Kinder strahlen

In den vergangenen Tagen hatten die Musikanten den Adventskalender aufgebaut, die weihnachtlich dekorierte Hütte nebenan stand, und mit dem Christbaum erstrahlte nun auch der große Kalender. Peterle und der Mond: Horst Bieberstein hatte sich zum Start eine nette Geschichte einfallen lassen, und zur allgemeinen Überraschung sang er auch noch das entsprechende Lied dazu, während der Mond sich langsam vom Baum bis zum Adventskalender bewegte.

Dann wurde endlich das erste Türchen geöffnet. Hier liegt der kleine Peter im Bett, und der Mond strahlt dazu. Zum zweiten Abend meldete sich ein prominenter Gast an, nämlich der CDU-Bundestagsabgeordnete Thorsten Frei, der beim Hoffest die Zusage gegeben hatte, auch den Adventskalender zu besuchen und die dazu passende Geschichte zu erzählen.

Nicht von der Politik, sondernvom Schlamer-Paule und dem Nikolaus, welcher durchaus Verständnis hat, wenn ein Kind ab und zu seine Spielsachen verlegt und hie und da etwas schlampert, konnten die Kinder von ihm hören. Dazu gab es für jedes Kind eine von Jürgen Graf aus Gips gegossene Figur welche man in den nächsten Tagen noch bunt anmalen kann. "Ich bin überrascht, was in Tuningen für die Familien und besonders für die Kinder geboten wird" so Frei, solch ein Engagement sei ein Vorbild für eine funktionierende Dorf- und Vereinsstruktur. Musikalisch sorgte der Musikverein mit dem gesamten Orchester am Samstag für die Stimmung und viele verbanden den Besuch des Adventskalenders auch mit einem Abstecher bei der Adventsausstellung im Heimatmuseum. Die Linedancegruppe der TG sorgte am Sonntagabend für die Geschichte und heute Abend sind Schüler und Lehrer der Grundschule im Programm.