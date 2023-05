Ein Vorfall am Abend des 30. Aprils in Rottweils Innenstadt sorgte für Spekulationen in den sozialen Netzwerken. Von einem Polizeieinsatz war die Rede. Doch was ist passiert? Unsere Redaktion hat nachgefragt.

Am 1. Mai machten auf Facebook Posts und Kommentare in einer Rottweiler Gruppe die Runde. Es war von einem Gewaltkonflikt am 30. April abseits des Jazzfestes die Rede, der offenbar die Polizei auf den Plan gerufen hatte.

Mancher Facebook-Nutzer spekulierte, es habe sich um einen Konflikt der Drogenszene gehandelt. Unsere Redaktion hat bei der Pressestelle des Polizeipräsidiums in Konstanz nachgefragt.

Pressesprecherin Nicole Minge teilte mit, dass gegen 23.30 Uhr eine Schlägerei zwischen etwa 15 Jugendlichen in der Innenstadt stattgefunden habe. Das Ganze ereignete sich in der Engelgasse, Richtung Schulgasse. Ein Anwohner habe die Polizei angerufen, woraufhin diese mehrere Streifenwagen geschickt habe, um die Schlägerei aufzulösen. Worum es in der Auseinandersetzung ging, dazu gibt es bislang von Seiten der Polizei keine Erkenntnisse.