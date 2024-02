TÜV sperrt Spielplatz: Diesen Umbau plant das Haus Saron in Wildberg

Schon seit November ist das Haus Saron in Wildberg fleißig am Spenden sammeln. Denn nach einer selbst angefragten Sicherheitsprüfung musste der Spielplatz vor dem Haus gesperrt werden. Doch noch in diesem Monat sollen die Bagger rollen und der Platz für Kinder noch besser werden. Doch braucht der Verein noch immer Spendengelder.