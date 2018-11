Tübingen/Kreis Calw Baby geschüttelt? Vater vor Gericht

Die Familie hält zusammen. Dabei lastet der Vorwurf von Staatsanwalt Martin Allmendinger schwer auf dem Vater, Ehemann, Sohn und Schwiegersohn. Mindestens zehnmal soll er in einer Februarnacht des Jahres 2017 sein neun Wochen zuvor geborenes zweites Töchterchen Marie so heftig geschüttelt haben, dass es schwerste Hirnschäden davontrug. Doch der 37-jährige Handwerker – zwei Verteidiger neben sich, die Angehörigen im Zuschauerraum des kleineren Tübinger Gerichtssaals – beteuert seine Unschuld.

Die Ärzte hatten den Fall ins Rollen gebracht. Wegen akuter Atemnot und zeitweiligen Atemstillständen war der Säugling mit dem Rettungswagen zunächst ins Böblinger Kreiskrankenhaus eingeliefert und nach einer ersten Untersuchung sofort in die Notaufnahme der Tübinger Uniklinik weitergeleitet worden. Dort musste eine lebensbedrohlich zunehmende Hirnschwellung durch eine Notoperation entschärft werden. Große Teile des kleinen Gehirns trugen aber dennoch irreversible Schäden davon.

Die Untersuchung des Radiologie-Professors am Folgetag, einem Sonntag, bestätigten die Einschätzung des Arztes in der neurologischen Notaufnahme: Mit hoher Wahrscheinlichkeit seien die Verletzungen und schweren Hirnschädigungen Folge eines Schütteltraumas. Den Zeitpunkt des Geschehens erweiterte der Professor als Zeuge allerdings vom späten Samstagabend, wovon die Anklage ausgeht, in beide Richtungen – theoretisch, wie er betonte. Allerspätestens zwei Stunden vor der computer-tomografischen Untersuchung und frühestens 46 Stunden zuvor müssten die Verletzungen verursacht worden sein. Demnach käme eventuell sogar noch der Vortag des Notfalls in Betracht, sogar die Zeit nach dem Notarzteinsatz.