Tübingen: Autounfall verursacht Stromausfall – Supermarkt muss schließen

1 Weil der Strom ausfiel, musste der in der Nähe gelegene Supermarkt schließen. (Symbolfoto) Foto: dpa/Unbekannt

In Tübingen führt ein Verkehrsunfall auf der B27 am Freitag zu einem Stromausfall. Der gegenüberliegende Supermarkt muss schließen.









Link kopiert



Am Freitagmorgen hat sich auf der B27 bei Tübingen im Bereich der Kreuzung der Schweickhardstraße ein Verkehrsunfall ereignet, der zu einem Stromausfall geführt hat. Wie die Polizei mitteilte, musste ein in Supermarkt in der Nähe wegen des Stromausfalls schließen. Ein 59-Jähriger soll gegen 8.50 Uhr mit seinem Lastwagen auf der Bundesstraße aus Richtung Hechingen unterwegs gewesen sein, als er aufgrund einer medizinischen Ursache die Kontrolle über sein Auto verlor. Er geriet daraufhin im Bereich der Kreuzung Schweickhardtraße auf die Gegenfahrbahn.