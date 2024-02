Tuchel-Aus wohl besiegelt: FC Bayern bestätigt Trennung von Trainer nach Saison

1 Thomas Tuchels Station beim FC Bayern währt nicht mehr lange. Foto: dpa/Sven Hoppe

Die jüngsten Misserfolge haben Spuren hinterlassen. Der FC Bayern München und Trainer Thomas Tuchel werden im Sommer getrennte Wege gehen. Über die Nachfolge kann nur spekuliert werden.









Der FC Bayern München und Trainer Thomas Tuchel werden ab dem Saisonende getrennte Wege gehen. Darüber haben verschiedene Medien berichtet. Die vorzeitige Trennung sei in den vergangenen Tagen beschlossen worden, so „Bild“ und Sky am Mittwoch. Eine offizielle Stellungnahme, die dies bestätigte, folgte am Mittwochvormittag. Vorausgegangen waren bei den Bayern zuletzt drei Niederlagen nacheinander. Über eine mögliche Nachfolge ab Sommer wurde zunächst nichts bekannt.