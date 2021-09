1 Jan Ferdinand (links) sorgte bei der Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte mit dem 4:1 für die Entscheidung. Foto: Eibner

Befreiungsschlag geglückt: Ihren zweiten Saisonsieg in der Regionalliga Südwest verbuchte die TSG Balingen mit dem 4:1 (1:0)-Erfolg bei der SG Sonnenhof Großaspach.

Balingens Cheftrainer Martin Braun hatte seine Mannschaft gleich auf mehreren Positionen im Vergleich zur 0:1-Niederlage gegen den TSV Steinbach-Haiger umgestellt: So rückten Lukas Ramser, Kaan Akkaya und Ivan Cabraja für Marco Gaiser, Daniel Seemann und Jonas Fritschi in die Startelf; Tobias Dierberger ersetzte Pedro Almeida Morais und bekleidete die zweite Sturmposition neben Jan Ferdinand, bei dessen Rückkehr zu seinem Ex-Klub.

Die TSG agierte über 90 Minuten aggressiv, lauf- sowie konterstark und zog so den favorisierten Gastgebern den Zahn. So wie in der 13. Minute, als sich Cabraja gut auf de linken Seite durchsetzte und präzise in den Strafraum flankte wo Dierberger völlig frei stand und den Ball zur 1:0-Führung der Gäste ins Netz lenkte.

Aber auch die Gastgeber hatten nach 23 Minuten die erste gute Gelegenheit: Nach einem schönen Diagonalpass von Lukas Müller tauchte Ken Gipson frei TSG-Keeper Marcel Binanzer auf, der stark den Ausgleich verhinderte.

Sechs Minuten später bot sich den Eyachstädtern die große Chance zum 2:0, als Cabraja einfach mal aus 15 Metern draufhielt; SG-Torhüter Maximilian Reule parierte aber glänzend, und der Abpraller wurde noch von der Linie gekratzt.

In der Folge der ersten Hälfte leisteten sich die beiden Teams eine ausgeglichene Partie, und so ging es mit einer knappen Balinger Führung in die Halbzeit.

Der zweite Durchgang begann mit einem Paukenschlag: Drei Minuten waren gespielt, da jagte David Tomic einen Freistoß aus 30 Metern zum 1:1-Ausgleich direkt ins Lattenkreuz. Würde die TSG nun wieder wie in Gießen den zweiten Gegentreffer einfangen? Nein, denn diesmal hatte Balingen die bessere Antwort: Lukas Foelsch donnerte den Ball aus 25 Metern auf das Aspacher Tor; Nico Jüllich fälschte per Kopf den Schuss noch ab, und das Leder landete zum 1:2 (53.) im Netz.

Und die Eyachstädter blieben weiter dran: Dierberger eroberte den Ball und marschierte Richtung Tor; doch dieses Mal blieb Keeper Reule Sieger im 1:1-Duell (62.).

Wenig später dann die Vorentscheidung: Der eingewechselte Vincent Sadler legte Foelsch im Strafraum. Schiedsrichter Christoph Rübe (Vellmar) zeigte auf den Punkt, und den fälligen Strafstoß verwandelte Kaan Akkaya sicher zum 3:1 (66.) für die TSG.

Die Hausherren gaben sich aber noch nicht geschlagen: Nach einem Zuspiel von Se bastian Schiek in den Lauf von Can Karatas setzte dieser den Ball knapp neben den linken Pfosten. Das hätte das 2:3 sein können (70.).

Dafür machte dann wenig später Balingen den Sack zu, als ausgerechnet Ferdinand gegen seinen Ex-Klub aus zehn Metern zum 4:1-Endstand einnetzte.

Dank des zweiten Saisonsieges verbesserten sich die Eyachstädter in der Tabelle auf Rang 14. Doch bereits am nächsten Freitag wartet bereits das nächste Spiel, wenn um 19 Uhr der VfB Stuttgart II zum Flutlicht-Derby in der Balinger Bizerba-Arena gastiert.